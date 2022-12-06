Наголошується, що ця група загарбників прибула на Донбас будувати укріплення для окупаційних війсь кросіян.

У Донецькій області українські прикордонники та військові з полку "Чорних запорожців" знищили інженерну групу російських окупантів.

Як повідомили в Telegram-каналі ДПСУ, наші захисники знищили групу загарбників, яка прибула будувати укріплення.

"Завдяки координатам аеророзвідки 72-ї окремої механізованої бригади мінометний підрозділ прикордонників виконав вогневу задачу. Влучні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Генштаб повідомляв, що у Херсонській та Запорізькій областях російські окупанти проводять додаткове обладнання оборонних рубежів.

Відомо, що найважчі бої наразі тривають на Донбасі. Російські окупанти тривалий час намагаються штурмувати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Як повідомив радник ОП України Олексій Арестович, армія РФ зігнала під Бахмут 40 БТГ. Окупанти хочуть захопити весь Донбас, щоб президент Росії Путін міг зобразити "перемогу" для населення.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

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