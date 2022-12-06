Збройні Сили України за останню добу, 5 грудня, ліквідували 510 російських окупантів. Станом на 6 грудня загальні втрати армії Росії склали приблизно 92,2 тисячі осіб.
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали:
- танків - 2929 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин - 5905 (+50;
- артилерійських систем - 1915 (+1);
- РСЗВ - 395 (+0);
- засоби ППО - 211 (+0);
- літаків – 281 (+0);
- вертольотів - 264 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1587 (+5);
- крилаті ракети ‒ 592 (+61);
- Кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4505 (+8);
- спеціальна техніка - 163 (+0).
Ситуація на фронті станом на 6 грудня - що відомо
За минулу добу, 5 грудня, українські бійці відпрацювали по скупченнях особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Знищено важливий об'єкт ворога. Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Крім того, українська армія відбила атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.