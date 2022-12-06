Також знищено по п'ять танків, бойових броньованих машин і ворожих безпілотників.

Збройні Сили України за останню добу, 5 грудня, ліквідували 510 російських окупантів. Станом на 6 грудня загальні втрати армії Росії склали приблизно 92,2 тисячі осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати росіян в Україні з початку повномасштабного вторгнення склали:

танків - 2929 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин - 5905 (+50;

артилерійських систем - 1915 (+1);

РСЗВ - 395 (+0);

засоби ППО - 211 (+0);

літаків – 281 (+0);

вертольотів - 264 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1587 (+5);

крилаті ракети ‒ 592 (+61);

Кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4505 (+8);

спеціальна техніка - 163 (+0).

Ситуація на фронті станом на 6 грудня - що відомо

За минулу добу, 5 грудня, українські бійці відпрацювали по скупченнях особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Знищено важливий об'єкт ворога. Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Відео дня

Крім того, українська армія відбила атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Бахмут, Андріївка, Яковлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області.

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