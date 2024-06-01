Повідомляється про сильну пожежу.

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області "приліт" по місцю базування російських загарбників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "прилетіло" по окупантах у населеному пункті Малокаховка.

"МалоКаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", – написав він.

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"Прильоти" на окупованих територіях: інші новини

Ввечері 27 травня в мережі повідомили про потужні вибухи в окупованому Луганську, після яких зайнялася масштабна пожежа.

Згодом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав, що "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

28 травня ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому авіаучилища в Луганську.

"Бавовна" трапляється і в окупованому Криму. Днями українські військові уразили поромну переправу роісійських окупантів. Крім того, дрони ГУР знищили швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

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