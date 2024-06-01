На лівобережжі Херсонщині "прилетіло" по місцю базування окупантів / колаж УНІАН, фото DeepState, t.me/andriyshTime

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області "приліт" по місцю базування російських загарбників. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "прилетіло" по окупантах у населеному пункті Малокаховка. 

фото t.me/andriyshTime

"МалоКаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", – написав він. 

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фото t.me/andriyshTime

"Прильоти" на окупованих територіях: інші новини

Ввечері 27 травня в мережі повідомили про потужні вибухи в окупованому Луганську, після яких зайнялася масштабна пожежа. 

Згодом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав, що "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

28 травня ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому авіаучилища в Луганську.

"Бавовна" трапляється і в окупованому Криму. Днями українські військові уразили поромну переправу роісійських окупантів. Крім того, дрони ГУР знищили швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".

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