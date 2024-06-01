На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області "приліт" по місцю базування російських загарбників.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, "прилетіло" по окупантах у населеному пункті Малокаховка.
"МалоКаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", – написав він.
"Прильоти" на окупованих територіях: інші новини
Ввечері 27 травня в мережі повідомили про потужні вибухи в окупованому Луганську, після яких зайнялася масштабна пожежа.
Згодом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав, що "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.
28 травня ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому авіаучилища в Луганську.
"Бавовна" трапляється і в окупованому Криму. Днями українські військові уразили поромну переправу роісійських окупантів. Крім того, дрони ГУР знищили швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".
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