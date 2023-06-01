Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак на східному фронті. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Як зазначається, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. На Лиманському напрямку так само безуспішно вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Відео дня

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів, але наступальних атак не проводив. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Останні дії окупантів - що відомо

Ворог цієї доби завдав 12 ракетних ударів по Україні - 10 по Києву та два по Харкову, а також завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ позицій українських захисників та мирних населених пунктів.

У свою чергу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Загалом втрати окупантів на сьогодні становлять уже понад 208 тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: