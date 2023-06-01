Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання.

На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони України знищили майже дві роти російських окупантів та знешкодили шість одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, противник обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 349 обстрілів", - мовиться у повідомленні.

Як поінформував прес-центр, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання.

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Зокрема, як зазначається, мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати противника на Таврійському напрямку складають майже дві роти. Також знищено та пошкоджено шість одиниць ворожої ОВТ", - йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів - що відомо

З початку війни втрати загарбників вже склали понад 208 тисяч осіб, з яких 460 знищено за минулу добу. Також Сили оборони упродовж минулої доби знищили два ворожі танки, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Сьогодні вночі, 1 червня, окупанти атакували ракетами Київ - з північного напрямку було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер"., всі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

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