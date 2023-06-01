На Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони України знищили майже дві роти російських окупантів та знешкодили шість одиниць озброєння та військової техніки росіян. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.
"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, противник обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 349 обстрілів", - мовиться у повідомленні.
Як поінформував прес-центр, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдання.
Зокрема, як зазначається, мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.
"Втрати противника на Таврійському напрямку складають майже дві роти. Також знищено та пошкоджено шість одиниць ворожої ОВТ", - йдеться у повідомленні.
Втрати окупантів - що відомо
З початку війни втрати загарбників вже склали понад 208 тисяч осіб, з яких 460 знищено за минулу добу. Також Сили оборони упродовж минулої доби знищили два ворожі танки, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Сьогодні вночі, 1 червня, окупанти атакували ракетами Київ - з північного напрямку було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер"., всі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.