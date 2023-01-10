У Держдепі США зазначили, що у складі цієї ПВК воюють ув'язнені, бо їм пообіцяли помилування. Це саме по собі огидно.

Зростаюча роль приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" і перетворення її ватажка Євгена Пригожина в альтернативний центр сили "безумовно" є ознакою відчаю Кремля через невдачі в Україні.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Голос Америки. Зокрема, він зазначив, що це "свідчить про те, що росіяни все частіше звертаються до все більш радикальних засобів для перекидання сил в Україну".

"Десятки тисяч діючих бійців є не російськими військовими, а [найманцями] групи Вагнера... Багато з цих бійців – не висококваліфіковані піхотинці, а ув'язнені, у багатьох випадках звинувачені і засуджені за тяжкі, насильницькі злочини, - заявив Прайс. - Вони воюють в Україні, бо їм пообіцяли помилування. Це саме по собі огидно. Ми вказали на те, що це пахне відчаєм. І це не змінить результат війни".

Коментуючи ситуацію в Україні, Прайс зазначив, що можна говорити відразу про дві динаміки – одна з них виходить з дій ЗСУ, які "послідовно демонструють свою стійкість і ефективність на полі бою".

Однак, як зазначив він, реальність полягає в тому, що "тисячі російських військових залишаються на суверенній українській території", регулярно атакуючи українські міста.

За його словами, США прагнуть змінити саме останню динаміку, збільшуючи обсяг допомоги Україні, включаючи бойові броньовані машини і системи ППО, які повинні знизити загрозу застосування іранських безпілотників.

Участь ПВК "Вагнера" у війні проти України

У РФ вербують на війну проти України ув'язнених. Лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян йти на війну.

Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

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