Дії росіян на ЗАЕС кваліфікуються як воєнний злочин, кажуть в ГУР.

Сьогодні російські окупанти запускали FPV-дрони по Запорізькій АЕС таким чином, щоб зімітувати обстріли начебто з боку України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Сьогодні Росія вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріли начебто з боку України. Позиція України зрозуміла, чітка і однозначна – по ядерних об’єктах в зоні військових дій провокацій ми не вчиняємо. Агресор має піти із ЗАЕС", - наголосив він.

Юсов наголосив, що зараз ми спостерігаємо чергову хвилю провокацій з боку РФ стосовно української атомної станції – ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі. При цьому додав, що це відбувається не вперше.

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"Провокації з метою звинуватити Україну. Хоча весь світ, міжнародна спільнота знає, що саме РФ є державою-агресором, яка незаконно захопила ядерний об’єкт всупереч всім нормам права і незаконно його утримує", - сказав представник ГУР.

Він наголосив, що окупанти використовують ЗАЕС, зокрема, у військових цілях і це черговий воєнний злочин. За його словами, є фото і відеофіксація незаконного розміщення на станції російських військ, важкої техніки, мінування території станції, регулярного запуску з території станції БПЛА, в тому числі ударних і камікадзе, а також здійснення обстрілів з РСЗВ та мінометів.

Юсов розповів про зумисну дискримінацію громадян України, які залишаються на станції і продовжують виконувати свої обов’язки. "Для прикладу, перепустки для тих, хто відмовляється укладати угоди і контракти з "Росатомом" видають жовто-блакитні. Це пряма така аналогія з тим, як нацисти ставились до євреїв під час Другої світової війни. Це такий моральний і психологічний тиск", - наголосив він.

При цьому Юсов додав, що на станції є чимало таких співробітників. За його словами, з території Росії окупанти намагаються залучати співробітників на ядерний об’єкт через соцмережі, що створює додаткові загрози.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 квітня, Агентство ООН з ядерного нагляду засудило удари безпілотників по Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росії. Зазначається, що "такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії та повинні бути негайно припинені".

Інспектори МАГАТЕ, які працюють на станції, повідомили, що у неділю, 7 квітня, на ЗАЕС здетонували щонайменше три дрони. Один удар залишив пошкодження на даху захисної оболонки, де розміщено один із шести ядерних реакторів. Ще один удар стався біля лабораторного корпусу. Місце третього удару безпілотника не зазначено.

ЗАЕС - це перший ядерний об'єкт, який опинився під окупацією. Експерти МАГАТЕ повідомили, що чули вибухи та стрілянину протягом дня. Крім того, інспекція почула вибухи артилерійських снарядів поблизу.

Агентство ООН не уточнює, хто відповідальний за атаку. Україна і Росія звинуватили одна одну в ударах.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у своїй заяві , що "немає жодних ознак пошкодження критично важливих систем ядерної безпеки", але міжнародні інспектори на об’єкті помітили "незначні поверхневі пошкодження даху купола реактора".

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