Зокрема, російські війська захопили мікрорайон Канал в Часовому Яру.

Російські окупанти просунулися біля Прогресу, Володимирівки, в Карлівці, Красногорівці, Нью-Йорку, Часовому Яру та Макіївці, повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема, повідомляється про захоплення окупантами мікрорайону Канал у Часовому Яру, який, за даними ЗСУ та ЗМІ, напередодні перейшов під контроль України.

"Буквально 9 червня "ворога не було в місті", 27 червня речник "вибив всіх окупантів з міста", а вже сьогодні кацапи зайняли повністю знищений мікрорайон Канал. На жаль, за помилки доводиться платити — людьми та територією. Якщо і далі удаватиметься, що все гаразд, то ситуація буде на межі катастрофи. Є підрозділи та бригади, з яких варто брати приклад, а є підрозділи, які стають чиєюсь кар'єрною сходинкою, куди має ступити нога якогось генерала", – зазначили аналітики DeepState.

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Вони також додали, що наразі головними тактичними помилками української сторони залишаються спроби відновити позиції, коли це не несе ніякого сенсу, та оборона на невигідних рубежах, а іноді в оточенні.

Битва за Часів Яр: що відомо

Напередодні, аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявив, що Сили оборони контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили ЗС РФ із мікрорайону "Канал".

Згодом цю інформацію підтвердили й у ЗСУ. Зокрема, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що окупаційних військ у Часовому Яру на той момент не було.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

На думку екс-директора ЦРУ Девіда Петреуса, існує три фактори, які безпосередньо впливають на війну в Україні. Зокрема, йдеться про кількість населення, розвиток технологій та допомогу союзників.

Тим часом Сили оборони продовжують завдавати відчутних втрат російським окупантам. Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували понад тисячу росіян та десятки одиниць ворожої техніки.

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