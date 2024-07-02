Тоді на Миколаївщину сунули близько 100 одиниць військової техніки окупантів.

У перший рік війни, коли російські окупанти намагалися зайти у Вознесенськ Миколаївської області, українські військові були готові протистояти ворогу, завчасно зайняли позиції та зупинили загарбників. На початку війни росіяни не вели бій так, як роблять це зараз, а колони їхньої техніки та людей навіть не прикривали літаки, розповів полковник, командир 95 окремої десантно-штурмової бригади Олег Апостол в інтерв'ю Факти ICTV.

Так військовий розповів, що спершу окупанти мали висуватися з Каховської ГЕС у напрямку Херсона. Бійці 95 бригади висадились вночі та зайняли рубіж, перекрили дорогу й чекали противника. Однак росіян до ранку так і не було, і українських військових перекинули на Каховську ГЕС. Вони поїхали підтримувати Антонівський міст.

"Уже було пізно, тому що ми почали розподіляти, як будемо вибити противника за Дніпро. І в цей момент ворог пішов залізничним мостом і таким чином обійшов всю оборону. Але до того моменту, коли всі ці дії почалися, ми з командиром зібралися і я визначив точку зустрічі в Херсоні, бо всяке буває, що нас десь роз’єднали. Дехто був відрізаний, одні вже були від Дніпра, я був вище, але ми, однак, усі зібралися в Херсоні, коли противник пішов. Але виявилося, що противник уже вийшов на об’їзну Херсона й пішов на Миколаїв", - поділився Апостол. Відео дня

За його словами, на той час Херсон був уже повністю відрізаний і окупанти почали ставити блокпости. Натомість українська армія зайняла ключові мости, висотки та чекали, що ворог піде в Херсон, але загарбники не заходили в місто, а одразу пішли колонами на Миколаїв.

Командир бригади додав, що згідно з даними розвідки, тоді пройшло 100 одиниць ворожої бронетехніки і на цей час це було дуже багато. Але українські військові були готові до бою. Однак перш за все потрібно було вивести хлопців з Херсона, аби зберегти усі життя.

"Так, ми вийшли вночі, цивільні допомогли. Були місцеві, які пальне привезли, їжу, бо заправки були вже порожні. Нам допомагали. Я попросив двох цивільних проїхатися певним маршрутом, і брав ще двох цивільних, окремо, які один одного не знали, бо я їм не довіряв. Тобто вони проїхалися окремо, описали загальну картину, що робиться на трасі, в селах навколишніх і залишалося склеїти з цього приблизний маршрут висування", - розповів командир 95 ОДШБр.

Він додав, що не назвав би це проривом, але був задоволений, що їм вдалося проскочити через противника і піти полями. Росіяни не були до такого готові. Так, понад 100 людей вийшли з Херсону і попрямували на Вознесенськ, де вони отримали команду організувати оборону і зустрічати противника. До 95 бригади тоді їхала 126 бригада берегової охорони.

Що відбувалось у Вознесенську?

За словами Апостола, після того, як вони прибули у Вознесенськ, мали два дні, щоб організувати оборону міста. Українські бійці створили для окупантів таку букву Z – заїзд, центральна і виїзд (вийшло так зовсім випадково). Тобто, Сили оборони залишили в місті лише одну головну дорогу, а решту всі перерили, поставили блоки, замінували вулиці, щоб техніка йшла туди, куди потрібно українцям, також поставили протитанкові засоби.

"Ми попідривали майже всі мости, бо противник вже йшов. Плюс ми виїхали невеликою групою вперед і заміновували дорогу, а також виставили на маршруті просування противника чотирьох ПЗРКашників. Вони стояли у лісосмузі приблизно за 1 км від дороги. Я думав, що коли йтиме колона, вона прикриватиме себе літаками, але їх не було. Просто сунула колона. Тому хлопці цілі, повернулися за три дні, самі дійшли пішки", - зазначив полковник.

Крім того, українські сапери замінували дорогу і не просто шлагбауми, а закатали міни в асфальт. Коли перший такий шлагбаум ворожа колона обійшла, то на крайніх двох росіяни підірвалися, а Сили оборони вже чекали їх на мосту, щоб підірвати його. Як розповів командир 95 бригади, противник забоявся їхати далі, окупанти тільки заїхали на міст і почали відкатуватися.

"Я розумію, що навіть якби противник зайшов у місто, він би не міг далеко пройти, тому що його б знищували. Корсари, протитанкові засоби – вони були всі готові, у них не було можливості маневру, ворог заходив би просто у вузький коридор. Це б була Чечня-3, ворог зазнав би величезних втрат. Тобто противник зупинився, ми почали завдавати вогневого ураження, за той момент – понад 10 танків Т-72Б3 – це разом із цілими, які екіпажі кинули, плюс підбиті. Танки були повністю цілі, ми ще думали, забирати їх чи ні. Ми їх тоді подарували 28 бригаді", - сказав Олег Апостол.

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Як раніше писав УНІАН, ворог змінив акцент з Часового Яру на Торецьк. Таким чином окупанти хочуть тиснути на місто, але з іншого боку. За даними ЗСУ, упродовж доби Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів на Торецькому напрямку.

Також відомо, що росіяни просунулися в районі чотирьох населених пунктів на сході.

"Ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського", - йдеться у повідомленні DeepState у Телеграм. При цьому опубліковано оновлену карту бойових дій.

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