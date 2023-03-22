Військова розвідка назвала нові пріоритетні цілі російських повітряних ударів.

Російське командування переглянуло список пріоритетних цілей для своїх ударів дронами та ракетних обстрілів України. Об'єкти енергетики залишаються в списку, але вони вже не головна ціль. Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, про зміну пріоритетів при проведенні ракетних атак і нальотів безпілотників свідчать російські удари останніх днів.

"Влучили в бази паливно-мастильних матеріалів в Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, яка знаходиться в пунктах дислокації", – заявив Скібіцький.

Відео дня

За його словами, російський агресор більше не вважає об'єкти енергетики пріоритетною ціллю, оскільки зима вже закінчилася, а зруйнувати українську енергосистему росіянам так і не вдалося.

"Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки завдання ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", - заявив представник ГУР.

У той же час українська розвідка вважає, що повністю відмовлятися від ударів по енергетиці росіяни не мають наміру, оскільки їм важливо завдавати Україні економічних збитків.

Ракетно-дронові удари Росії по Україні – останні новини

У ніч на 22 березня російський агресор атакував дронами цивільні об'єкти в Київській області. За словами глави поліції регіону Андрія Нєбитова, в результаті атаки шестеро людей загинули. Ще 18 були поранені.

Також вдень 22 березня росіяни випустили шість ракет по Запоріжжю. Частина ракет влучила в житлову багатоповерхівку, в результаті чого отримали поранення не менше 25 осіб, одна людина померла від отриманих травм.

А ввечері 21 березня окупанти вдарили по Одесі. Там було пошкоджено триповерховий гуртожиток Свято-Іверського чоловічого монастиря. Три людини отримали травми, одного з них госпіталізували.

Вас також можуть зацікавити новини: