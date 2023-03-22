Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом ракетної атаки росіян на Одесу. В результаті атаки три людини отримали травми.
За даними слідства, 21 березня близько 19:50 російські військові завдали ракетного удару по одному з районів Одеси.
"Пошкоджено дах та міжповерхове перекриття триповерхової будівлі гуртожитку на території Свято-Іверського чоловічого монастиря. Вибиті шибки в декількох довколишніх будинках і монастирі. За попередніми даними, три людини отримали травми, одного з них госпіталізували", - йдеться в повідомленні Офісу президента.
На місці інциденту працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, які фіксують черговий військовий злочин РФ. Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 438 "Порушення законів і звичаїв війни" Кримінального кодексу України.
Ракетний удар по Одесі 21 березня - що відомо
21 березня російські окупанти завдали ракетний удар по Одеській області. В результаті попадання ракети спалахнула пожежа.
Зазначається, що ворог випустив три керовані авіаційні ракети класу "повітря-земля" Х-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві з них збили, але третя потрапила в триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.