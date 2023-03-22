Всього росіяни запустили по області три БПЛА.

Глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про підсумки нічної атаки дронів-камікадзе типу "Shahed", які запустила РФ по низці областей України.

Як він зазначив у своєму Telegram, у ніч на 22 березня Силам протиповітряної оборони України вдалося ліквідувати три БПЛА. Однак пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.

"Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає", - зазначив він.

Нагадаємо, що вночі очільник ОВА закликав українців зберігати спокій під час повітряної тривоги та в жодному разі не показувати наслідки можливих влучань дронів РФ.

Росія атакувала дронами Україну - перші наслідки

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня окупанти запустили 21 дрон іранського виробництва по областях України. Повітряна тривога лунала у 6 областях - Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській та Черкаській областях.

За даними Генштабу, 16 ворожих БПЛА вдалося збити, однак певні "проблеми" ворожа техніка все ж таки створила для українців.

Зокрема, попри те що ЗСУ не дозволили російським дронам долетіти до Києва - в області підтвердили загибель трьох людей та поранення ще 7 українців. Ці дані повідомили у Київській ОВА. Також пошкоджень зазнав цивільний об'єкт.

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