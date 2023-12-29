Як повідомив аналітик, почався процес виведення підрозділів російської 205-ї ОМСБр.

В ГВ "Дніпро", зона відповідальності якої лівобережна Херсонщина, розпочався процес виведення підрозділів 205-ї ОМСБр 49-ї ОВА.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначили, що підрозділи 205-ї ОМСБр оперували по рубежу Піщанівка - заплава та в районі Підстепного. "Але, щось сталося, що їм знадобилося відновлення", - зазначив він.

Коваленко нагадав, що підрозділом, який втратив боєздатність, вважається такий, втрати в якому становлять 30% і вище. Аналітик зазначив, що в нинішніх реаліях, російські окупанти рідко коли виводять підрозділи із зони бойових дій на відновлення навіть при втратах 60%.

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"Відновлювати ставропольських чушкарів будуть на "курортах", в районі Джанкоя", - сказав він.

Ситуація в Херсонській області

18 грудня під час розвідки на Херсонському напрямку оператори Сил Спеціальних Операцій виявили та знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок". З цієї вогнеметної системи окупанти завдавали ударів по позиціях ЗСУ в районі Кринок на Лівому березі Херсонщини.

28 грудня стало відомо, що окупанти домоглися незначних територіальних успіхів на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області.

Як йшлося у звіті Інституту з вивчення війни, на геолокованих кадрах видно, що росіяни просунулися в західній частині міста Кринки. Аналітики відзначили, що ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Кринок і брати участь у зустрічних боях з росіянами.

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