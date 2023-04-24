Коли розпочнеться історична битва - таємниця, зазначив очільник ГУР МО.

Україна наближається до знакової битви у війні проти Російської Федерації.

Коли битва розпочнеться - таємниця, розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна". "…Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, - це є таємницею", - заявив очільник ГУР МО.

За його словами, всі розуміють, що українська сторона до цього наближається. Буданов зазначив, що хотілося б збільшити поставки західної зброї та зробити їх більш інтенсивними, але Київ буде виходити з того, що має.

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Війна Росії проти України - сьогодні це варто знати

Кирило Буданов у квітні заявив, що 31 березня цього року офіційно провалилася чергова спроба наступу російських загарбників - вороги планували захопити увесь Донбас, але їхній план провалився.

Раніше очільник ГУР Міноборони говорив, що все почалося в Криму у 2014 році, там все і закінчиться. Буданов прогнозував, що захисники України навесні поточного року зайдуть на півострів.

Нагадаємо, вже не раз повідомлялося, що Київ готується до контрнаступу. 13 квітня президент Володимир Зеленський анонсував потужні дії та сказав, що готують хлопців.

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