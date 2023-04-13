Україна дуже чекає на зброю, яку обіцяли надати партнери, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет по питаннях управління передовою і забезпечення активних дій України.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому відеозверненні. "Сьогодні провів військовий кабінет - особливий формат роботи з керівниками нашого сектору оборони, нашими командувачами, розвідкою, Офісом. Лише те, що прямо необхідно для управління передовою і забезпечення активних дій України, захисту нашої держави від російського терору. Це було змістовно", - зазначив Зеленський.

Він анонсував потужні дії. "І наші дії будуть потужними. Готуємо хлопців. І дуже чекаємо постачання зброї, обіцяного партнерами. І по максимуму - наближаємо перемогу. По максимуму - дух єдності. По максимуму - ефективність. Підготовка - теж по максимуму", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Президент підкреслив, що ворог обов’язково нестиме втрати у відповідь за кожен удар по українцях.

Контрнаступ України - сьогодні це варто знати

Наприкінці березня Володимир Зеленський сказав, що запланований на весну контрнаступ наших сил поки не можна розпочати, оскільки Києву потрібна додаткова допомога від партнерів озброєнням. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр порекомендувала українцям припинити обговорювати стратегічні військові плани, зокрема ті, які стосуються нового контрнаступу.

Пізніше колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович сказав, що ключова перешкода для початку контрнаступу ЗСУ - не "зливи" інформації, а негода.

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