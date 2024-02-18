Київ потрібно підтримувати швидше і більше, підкреслив головний дипломат ЄС.

Повномасштабна війна в Україні проти росіян зміниться - буде протистояння нового типу, в якому, зокрема, будуть присутні елементи із "Зоряних війн".

Таким прогнозом поділився верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Головний європейський дипломат сказав, що під час недавнього візиту в Україну відвідав фабрики з виготовлення безпілотників. За його словами, він не сумнівається, що майбутнє протистояння визначатимуть дрони і, в тому числі використання на полі бою штучного інтелекту.

"Це буде новий тип війни - з траншеями Першої світової війни і штучним інтелектом "Зоряних воєн", - спрогнозував євродипломат. Боррель також заявив, що українську державу необхідно підтримувати швидше і більше, оскільки протистояння затягується, набирає обертів і стає все більш технологічним.

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Раніше видання Business Insider опублікувало чотири можливі варіанти завершення війни українців проти росіян - Україна витримує, РФ перемагає, укладається мирна угода, Кремль починає ядерну війну.

Нагадаємо, Жозеп Боррель 6 лютого приїхав до Києва потягом. 7 числа головний європейський дипломат був у столиці України під час потужного ракетного удару з боку РФ - високопоставлений гість перебував в укритті під час повітряної тривоги.

Дрони-вбивці в центрі уваги - що вже повідомлялося

У січні поточного року видання The Wall Street Journal писало, що сучасні безпілотники трансформують умови протистоянь. Журналісти вважають, що дрони пануватимуть у світі війни.

Міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр Михайло Федоров повідомив, що FPV-безпілотники стали геймченджерами у війні українців проти російських загарбників.

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