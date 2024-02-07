Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики назвав український народ хоробрим.

У середу вранці, 7 лютого, під час потужного ракетного удару РФ по Києву в столиці України перебував високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Головний дипломат ЄС поділився в соцмережі Х (раніше називалася Twitter), що вранці знаходився у бомбосховищі і показав фотографії з укриття. Дипломат написав, що почав ранок в укритті, коли по всій столиці України звучав сигнал повітряної тривоги.

"Це повсякденна реальність хороброго українського народу відтоді, як Росія почала свою незаконну агресію", - зазначив він.

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У центрі уваги українські новини - Київ зараз "відходить" від російського ракетного удару

Російські загарбники вранці 7 лютого запустили по українській території, в тому числі ракети Х-22. Під ударом опинилися, зокрема, Київ, Харків та Миколаїв.

У столиці України лунали вибухи, повідомлялося, що працює протиповітряна оборона. Потім влада відзвітувала, що внаслідок ворожої атаки з повітря пошкоджено 18-поверховий будинок у Голосіївському районі, горіла станція техогляду. У Дніпровському районі пошкоджена високовольтна лінія. У місті виникли проблеми з електропостачанням. Вже відомо, що в Києві є 13 постраждалих.

Нагадаємо, Жозеп Боррель прибув у столицю України потягом 6 лютого. Євродипломат повідомив, що вже вчетверте відвідує Київ з початку повномасштабного вторгнення РФ на нашу землю для обговорення з українськими друзями непохитної підтримки з боку Євросоюзу.

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