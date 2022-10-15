Крім того, у Донецькій області виявлено тіла ще 6 вбитих раніше людей.

Минулої добі внаслідок російських обстрілів в Україні загинуло п'ятеро людей, ще 11 - були поранені.

Про це повідомили в Офісі президента України із посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

Так, у Дніпропетровській області за минулу добу двоє людей дістали поранення, у Донецькій - 8 загиблих (у тому числі виявлено 6 вбитих раніше) та 6 поранених, у Запорізькій - 2 загиблих та 1 поранений, у Харківській - 1 загиблий та 1 поранений, а у Херсонській - 1 поранений.

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Вибухи в Україні: по яких містах росіяни вдарили 14 жовтня

У ніч на 14 жовтня українські ППО перехопили чотири дрони-камікадзе у небі Дніпропетровської області. Місцева влада повідомляла про одного постраждалого.

Крім того, ворог знову атакував Запоріжжя. Росія поцілила по об'єктах інфраструктури трьома ракетами С-300.

Того ж дня противник випустив по портовій інфраструктурі Миколаївській області іранські дрони. Обійшлося без людських втрат. А ввечері з Бєлгорода п'ятьма ракетами вдарили по Харкову.

За підрахунком Генштабу, за добу окупанти завдали 6 ракетних та 30 авіаударів по території України. Вказується, що 14 жовтня постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного.

Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

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