Президент РФ постарався виправдати російську агресію відключенням водопостачання в Крим.

Путина не шкодує про те, що почав війну в Україні. Президент Росії спробував виправдати збройну агресію відключенням водопостачання в тимчасово окупований Крим. Від також розповів, чи слід чекати нових масованих ракетних ударів з боку рашистів.

Відповідні заяви глава держави-агресора зробив у рамках нещодавнього виступу.

Російський диктатор сказав, що не шкодує про війну, розпочату проти України. Однак Путін все ж визнав "неприємні" наслідки через повномасштабне вторгнення в нашу країну. Потім він спробував виправдати збройну агресію, пославшись на Крим.

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"Ми ж не робили метою знищення України. Ні, звичайно. Ось вони взяли свого часу... в Криму живуть 2,5 мільйона чоловік, 2 мільйони 400, взяли і відрубали там воду. [...] Це приклад логіки наших дій. Не вчинили б ми цієї дії, не було б протидії", — сказав Путін.

Диктатор впевнений у перемозі Росії у злочинній війні, мовляв, це буде поразка НАТО. Президент РФ також висловився про нові масовані удари по мирних містах України. Зараз в них нібито немає необхідності.

"З 29 намічених об'єктів 7 не було вражено. І по них наносять нові удари. Але це не масовані удари. А далі буде видно", — додав Путін.

Війна в Україні: актуальна інформація

Згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували близько 64 300 чоловік особового складу армії окупантів. Вони також перетворили на металобрухт понад 15 тисяч одиниць техніки.

За даними ЗМІ, безповоротні втрати у війську РФ перевищують 90 тисяч солдатів. Це вбиті, зниклі безвісти, померлі від ран і поранені, які не можуть повернутися в стрій.

Наразі триває контрнаступ Збройних сил України, який розпочався ще наприкінці серпня. За цей час ЗСУ звільнили 1620 населених пунктів, про що розповіли в Офісі президента.

Сьогодні, 14 жовтня, Путін також повідомив, що найближчим часом "часткова" мобілізація в РФ завершиться. В армію окупантів вже призвали 222 тисячі осіб.

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