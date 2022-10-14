Російські загарбники обстріляли Межівську громаду, внаслідок чого поранено чоловіка.

У небі над Дніпропетровською областю вночі знищено 4 дрони-камікадзе російських окупантів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Голова ОВА відзначив, що росіяни усю ніч атакували область з різної зброї.

Відео дня

"Наші захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе", - наголосив Резніченко.

При цьому, у Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду.

"Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей", - заявив голова ОВА.

Крім того, Нікопольський район російські окупаційні війська випробовували реактивними системами залпового вогню "Град", важкою артилерією та дронами.

"Попередньо, люди не постраждали", - додав він.

Також у Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

За інформацією РНБО, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Дніми генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що країни-члени Альянсу передадуть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками іранського і російського виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: