Мешканців просять залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Російські загарбники здійснили ракетну атаку по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів", - заявив Старух.

Відео дня

Згодом він уточнив, що ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.

"Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники", - повідомив голова ОВА.

Водночас за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Старух додав, що сьогодні можливі ще ракетні атаки.

"Сьогодні можливі ще ракетні атаки. Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного", - закликав голова ОВА.

Російські удари по Запоріжжю

Як відомо, останнім часом росіяни посилили обстріли Запоріжжя. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

Президент України Зеленський заявив, що окупанти свідомо вдарили саме по житловому будинку.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

11 жовтня російські загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина. А ввечері рашисти знову обстріляли Запорізьку область з РСЗВ та артилерії, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні сили України можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Саме тому РФ завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

Вас також можуть зацікавити новини: