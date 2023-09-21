"РФ йде на збільшення виробництва військової продукції, вливаючи у це всі ресурси – від грошей до зеків на заводах", - воєнний експерт Олег Катков

У Росії заговорили, що з початку війни збільшили виробництво танків та військової техніки чи не в десять разів. Головний редактор Defense express Олег Катков в інтерв’ю УНІАН розповів, наскільки інформація правдива, що допомагає зростанню ВПК РФ, та про ризики для України.

У Росії заявили про збільшення виробництва танків та військової техніки ледь не у десять разів, хоча навіть у відкритих джерелах зазначається, що відбувається модернізація. Чи справді стало більше танків? Внаслідок чого вдалося наростити їхнє виробництво?

У РФ немає виробництва танків, окрім Т-90 М "Прорив". Всі інші танки модернізуються з радянський доробок, тому на "Омсктрансмаші" (завод, який виробляв Т-80, - УНІАН) з помпою оголосили, що будуть відновлювати виробництво танків Т-80 з нуля.

Насправді все, що у них є - це Т-90 М "Прорив". А до цього були Е-90. Усілякі Т-72 Б3, Т-80БВМ, включно з Т-54,55,62 - це радянські машини. Тобто те, що вони їх модернізують – так. Але це не виробництво з нуля.

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У питанні виробництва танків Т-90 М "Прорив" теж можна звітувати, що їх виробляється більше, бо до цього їх виробництво було гомеопатичне, адже це нова машина. Річ у тім, що коли звітують про збільшення виробництва, треба дуже конкретно дивитися, про який саме зразок йдеться, і у порівнянні з яким періодом. Тобто, якщо, умовно, у 2021 році було вироблено 2 танки Т-90 М "Прорив", а у 2022-2023 роках було сумарно вироблено 20, то, звісно, є зростання у 10 разів. Це умовні показники. Тому треба ставитися до цього через цей фільтр.

Однак варто розуміти, що РФ йде (і дуже давно) на збільшення виробництва військової продукції - модернізація, ремонти тощо. І відбувається це внаслідок вливання у це всіх наявних ресурсів: починаючи від грошових, завершуючи направленням зеків на заводи.

Тобто, де-факто, відбувається повний перехід економіки на військові рейки?

Ще не повний перехід, але максимальний перехід. Йде вкидання всіх ресурсів, які є, у розв’язання задачі з постачання озброєння на фронт. І, в умовах затяжкої війни, коли вона вже перейшла у стадію війни на виснаження, це вже відбувається.

Бійці Сил оборони України кажуть, що ворожих дронів на фронті суттєво побільшало, зокрема "Ланцетів". Яким чином РФ змогла цього досягти?

І в "Ланцети" вливають. Можливо, колись корисне, зухвале ставлення до ворога треба припинити, і не применшувати загрозу. Загроза величезна. Загроза в тому, що РФ вкладає значні кошти і ресурси у дрони, і про це говорять всі – і українські виробники, і бійці на фронті, які бачать, що БПЛА у РФ стало значно більше і вони завдають шкоди.

Насправді історія з дронами – це приклад для наслідування. Взяти торговий центр та перетворити його на місце для виробництва… Нещодавно бачив інтерв’ю, в якому йшлося про новий розроблений в Україні БПЛА. Він пройшов випробування, однак його не закуповують, бо він дорожчий за китайський аналог. І це логічно, адже в Китаї вже налагоджено масове виробництво, а серійна річ дешевша. Однак знизити ціну на український дрон без масштабування виробництва неможливо. А масштабувати виробництво, коли в тебе не замовляють продукт, теж неможливо… Замкнене коло. Причому, якщо, наприклад, Міноборони закупить дрон, який буде коштувати дорожче, то буде відкрите кримінальне провадження…

Навіть якщо Китай посилить контроль за експортом складових для БПЛА для воюючих країн, і такі вимоги навіть бути запроваджені стосовно РФ, буде спірне питання, чи зменшить це виробництво в Росії. Адже РФ до цього вже активно готується і вливає мільярдні кошти. Якщо вірити російським опозиційним журналістам, лише на "Шахеди" - це під 3 мільярди доларів.

А як щодо літаків? Росія дуже пишається Су-57 і розробкою нового покоління винищувачів - Су-75. Чи можемо їх побачити на фронті?

Су-75 Сhekmate - це макет, він навряд чи кудись полетить. В них проблема і з виробництвом Су-57, тому що він проектувався із західними комплектуючими військового рівня, експорт яких був припинений після анексії Криму. Проєкт забуксував і не був реалізований у тому вигляді, як його планували. Вони його розбили на Су-57 "першої" черги, "другої" черги… Спочатку він мав бути з новим двигуном під пласке сопло, однак вони не змогли його зробити, тому літак літає на тому самому двигуні, що й модернізації Су-27.

Стосовно Су-75 Сheckmate - проєкт був відразу розрахований на міжнародний ринок, а зараз РФ продати комусь своє озброєння вкрай складно, хіба що Індії… З величезною долею ймовірності, цей проєкт не буде реалізований в принципі, і не буде мати впливу на фронт.

Більший вплив мають їхні ремонтні та відновлювальні потужності, ніж будь-які довгострокові плани щодо виробництва будь-якого озброєння. Строки реалізації довгострокових планів у РФ традиційно переносяться.

Росія, ймовірно, домовляється з КНДР про постачання боєприпасів. А який потенціал нарощування боєприпасів в самій РФ?

Відносно потенціалу – обмаль інформації. Вони вливають доволі значні ресурси, і в них замкнутий цикл виробництва боєприпасів залишився ще з часів Радянського союзу. Логічно, що вони можуть і модернізувати, і розвивати. А протидіяти цьому, враховуючи замкнутий цикл виробництва, навіть шляхом санкцій - вкрай сумнівно. Тим паче враховуючи ймовірність постачання верстатів… Починаючи з жовтня минулого року там щось з Китаю вивозили літаками. Скоріше за все (хоча це й припущення), вивозили саме верстати. Офіційно Китай говорив, що везе одяг.

Ярослав Конощук

Ярослав Конощук