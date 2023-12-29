Повідомляється, що 11 людей отримали поранення.

Російські окупанти вранці 29 грудня завдали масованого удару по Харкову. Окупанти завдали понад 20 ударів, попередньо – ракетами С-300.

"В результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування і пошкодження складських і виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. В одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поруч знайдені уламки російської ракети", - йдеться в повідомленні голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що під час ворожих обстрілів пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. При цьому в результаті ударів одна людина загинула - чоловік близько 35 років, а ще 11 осіб отримали поранення.

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Також повідомляється, що єот артилерійських та мінометних обстрілів ворога постраждали понад 15 населених пунктів Харківщини: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Крім того, росіяни завдали авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп'янського району. ЗСУ відбили протягом доби 24 атаки ворога біля Синьківки Куп'янського району

"За добу на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,1 га території, знищили 335 ВНП. Розмінування триває", - підсумував чиновник.

Атака Росії на Україну 29 грудня - останні новини

Вранці 29 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з ракетною атакою з боку Росії.

Вибухи прогриміли в багатьох містах України. Зокрема, відомо, що у Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". Також вже відомо про 5 постраждалих у столиці. У Подільському районі Києва сталася пожежа на складі. Падіння уламків зафіксовано в Подільському та Святошинському районах Києва, предваритлеьно, є загоряння житлового будинку.

У Дніпрі одна з ворожих ракет влучила у ТРЦ. Також є інформація про жертви.

У Львові в результаті ворожої атаки є попадання в житловий будинок. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети. На місце направляються всі профільні служби.

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