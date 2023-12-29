Армія РФ зранку 29 грудня запустила по Україні ракети. За попередніми даними, ворог влучив в ТРЦ міста Дніпро.
Оновлено 09:27 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зранку підтвердив факт влучання по ТРЦ у Дніпрі.
"Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області", - акцентував він.
Також він подякував силам ППО за сьогоднішню роботу.
Оновлено 09:08 За даними кореспондентів Суспільне, є влучення по пологовому будинку. У приміщенні вибито вікна.
Українці в мережі публікують кадри масштабної пожежі. Зокрема, чоловік за кермом авто зняв, як палає будівля.
За даними мера міста Бориса Філатова, є постраждалі та загиблі.
"Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - уточнив він.
Поки що глава Дніпровської ОВА Сергій Лисак подію не коментував.
Перші наслідки ракетної атаки РФ
Наразі повітряна тривога в Україні досі триває. За даними Київської міської військової адміністрації, постраждало п'ять українців. Також фіксували пожежу на складських приміщеннях у Подільському районі столиці і падіння уламків у Святошинському районі. Окрім цього, пошкоджено будівля станції метро "Лукʼянівська", заявляв мер Кличко.
У Львові є влучання у житловий будинок, а в Дніпрі горить ТРЦ.