Відео з наслідками виклав очевидець у мережу. Дані про удар підтвердив прем’єр-міністр України.

Армія РФ зранку 29 грудня запустила по Україні ракети. За попередніми даними, ворог влучив в ТРЦ міста Дніпро.

Оновлено 09:27 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зранку підтвердив факт влучання по ТРЦ у Дніпрі.

"Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області", - акцентував він.

Також він подякував силам ППО за сьогоднішню роботу.

Оновлено 09:08 За даними кореспондентів Суспільне, є влучення по пологовому будинку. У приміщенні вибито вікна.

Українці в мережі публікують кадри масштабної пожежі. Зокрема, чоловік за кермом авто зняв, як палає будівля.

За даними мера міста Бориса Філатова, є постраждалі та загиблі.

"Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - уточнив він.

Поки що глава Дніпровської ОВА Сергій Лисак подію не коментував.

Перші наслідки ракетної атаки РФ

Наразі повітряна тривога в Україні досі триває. За даними Київської міської військової адміністрації, постраждало п'ять українців. Також фіксували пожежу на складських приміщеннях у Подільському районі столиці і падіння уламків у Святошинському районі. Окрім цього, пошкоджено будівля станції метро "Лукʼянівська", заявляв мер Кличко.

У Львові є влучання у житловий будинок, а в Дніпрі горить ТРЦ.

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