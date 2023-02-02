Російські окупанти продовжують викрадати неповнолітніх українців на тимчасово окупованих територіях. В Татарстан з Луганської області вивезли кілька десятків школярів для складання іспитів.
За даними Центр національного опору, 50 випускників 11 класів з Лисичанська відправили в РФ для підготовки і здачі Єдиного державного іспиту.
"Всіх їх вивезли в Єлабугу (Республіка Татарстан). Надалі їм обіцяють безкоштовне навчання в закладах вищої освіти на території РФ. Мета всіх цих заходів асиміляція молоді, а отже, знову йдеться про етноцид українців та знищення самоідентифікації", - указано в повідомленні.
При цьому наголошується, що необхідність здавати російські іспити на території РФ можна пояснити тим, що загарбники не вірять в тривалість окупації української території.
Похщение дітей росіянами - що відомо
Російські окупанти нахабно викрадають маленьких українців на тимчасово окупованих територіях України. Їх вивозять до Росії, де віддають на незконне усиновлення у Російські сім'ї, що підтвердили аналітики Інституту вивчення війни.
Так, російський дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, незаконно вивезений з розбитого Маріуполя.
Восени 2022 року Amnesty International звинуватила Москву в насильницькому переміщенні, депортації та фільтрації українців під час війни.
18 січня 2023 року уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук заявила, що вдалося повернути 125 дітей, викрадених россяинами. За її словами, відомо про викрадення майже 14 тисяч дітей Російською Федерацією.