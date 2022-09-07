Він заявив, що російська влада знає про проблеми в низці регіонів, оскільки в разі їх наростання це закінчиться розвалом Росії.

У низці регіонів Росії зріє невдоволення режимом президента країни Володимира Путина.

Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, українська влада має дані соцопитувань, що проводяться російськими спецслужбами на території РФ. З них випливає, що в Росії починають з'являтися території, які "готові звільнятися від колоніального стану".

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"У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів", - сказав Данілов.

Він заявив, що російська влада знає про проблеми в низці регіонів, оскільки в разі їх наростання це закінчиться розвалом Росії.

"Причому Україна в цьому практично фізично не бере участі, те, що робить Путін, він сам своїми діями розвалює РФ", - вважає Данилов.

Він підкреслив, що є території, які не підтримують режим Путіна і їх відсоток зростає - на першому місці серед таких знаходиться Татарстан, а на другому - Чечня.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня військовий експерт Олег Жданов розповів, як може Україна отримати частину РФ після перемоги.

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