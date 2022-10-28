З ключових підприємств міста вкрадено обладнання.

Російські окупанти ведуть підготовку до вуличних боїв у Херсон і замінували об'єкти критичної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону "FREEДОМ" розповіла очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

"Швидше за все, місто окупанти просто так не здадуть. Тому що дуже багато об'єктів інфраструктури заміновані на сьогоднішній день. І, швидше за все, вони готуються до вуличних боїв. ... Без бою вони не здадуться. Ну і, звичайно, швидше за все, будуть підірвані заміновані об'єкти інфраструктури", – вважає Лугова.

Глава МВА зазначає, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".

"Про те, що вони йдуть і будуть йти, свідчить те, що на сьогоднішній момент вивезено майже все майно з Херсона. Поїхали наші придбані автобуси, херсонці не встигли ще поїздити містом на них. Вивезено все майно з суднобудівного заводу, з винзаводу, з комунального підприємства "Херсонводоканал" вивезено все майно. А також надійшла інформація, що з підприємства "Херсонгаз" окупанти вивезли все оснащення", – розповіла Лугова.

Вона не конкретизувала, які саме об'єкти інфраструктури заміновані.

Раніше радник голови ОВА Сергій Хлань інформував, що російські військові мінують поля на околицях Херсона.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: що відбувається під Херсоном

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни проводять інформаційну операцію про нібито "втечу" з міста. Мета – змусити Україну перекинути туди війська з інших напрямків.

Тим часом ворог також переформатовує свої підрозділи і готується до вуличних боїв. Повідомлялося, що окупанти намагаються створити лінію оборони.

В Інституті вивчення війни (ISW) попереджали, що ворог може атакувати Каховську ГЕС і після звинуватити ВСУ в цій атаці.

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