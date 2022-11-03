Також росіяни продовжують примусову "евакуацію" населення з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Російські загарбники продовжують викрадати і вивозити автомобілі швидкої допомоги і обладнання з лікарень Голої Пристані до Скадовська.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, водночас російські окупаційні війська продовжують примусову "евакуацію" населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей.

"Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Російські окупанти крадуть медичне обладнання, машини швидкої допомоги та закривають лікарні на захоплених територіях. Насамперед це стосується Херсонської області, яку росіяни намагаються перетворити на зону відчуження, заявляв раніше президент Володимир Зеленський.

Відомо, що армія РФ веде підготовку до вуличних боїв у Херсоні й замінували об'єкти критичної інфраструктури. Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова додала, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".

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