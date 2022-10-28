Крім того, російські окупанти демонтують на захоплених територіях систему охорони здоровʼя.

Російські окупанти крадуть медичне обладнання, машини швидкої допомоги та закривають лікарні на захоплених територіях. Насамперед це стосується Херсонської області, яку росіяни намагаються перетворити на зону відчуження.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям... Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження", – сказав президент України.

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Крім того, російські окупанти демонтують на захоплених територіях усю наявну систему охорони здоровʼя і тиснуть на лікарів.

"Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що Міністерство закордонних справ України інформує міжнародні організації й партнерів про цей "новий ескалаційний крок окупантів".

Водночас президент звернувся до людей, які перебувають в окупованих містах і районах, і закликав їх допомагати одне одному попри будь-які дії окупантів.

"Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не утриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", - сказав Зеленський.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Російські окупанти ведуть підготовку до вуличних боїв у Херсоні й замінували об'єкти критичної інфраструктури. Очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова додала, що окупанти "не планують залишатися", але якомога більше затягують час".

Крім того, в окупованому Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ. Окупантів у місті більше, ніж цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що росіяни не пускають додому дітей із Херсонської області, яких вивезли на так званий "відпочинок" і до таборів на територію РФ.

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