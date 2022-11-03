За останні пару тижнів українська армія домоглася "вражаючих" успіхів з деокупації своєї території.

Росія підготувалась до виведення своїх військ з Херсона.

За останні кілька тижнів українська армія домоглася "вражаючих" успіхів з деокупації територій, росіяни у відповідь були змушені зайняти оборонну позицію. Наразі ворогу "критично не вистачає боєприпасів", пише Politico, посилаючись на західного чиновника.

"Ми впевнені у наших попередніх попередженнях щодо перспективи виведення російських військових зі всього Херсонського плацдарму. План майже напевно розробляли заздалегідь", - сказав він.

Західний чиновник попередив, що будь-яке рішення про відступ "найімовірніше пов'язане з прийняттям росіянами довгострокових стратегічних рішень про те, де краще оборонятися, щоб бути ефективними, підтримувати свої власні запаси боєприпасів, підтримувати чисельність своїх військ і готуватися до зими".

"Я думаю, на їхню думку, вони вирішили, що Херсон не вартий того, щоб за нього воювати, що цей природний оборонний бар'єр річки для них надзвичайно цінний", - пояснив чиновник.

Війна-новини: ситуація на Херсонському напрямку

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться на Херсонському, Луганському та Донецькому напрямках. Є ризик повторного наступу ЗС РФ з Білорусі.

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