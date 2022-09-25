Голова МЗС Нікола Селакович зазначив, що ці "референдуми" суперечать Статуту ООН і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

Сербія не визнає результати псевдореферендумів на захоплених Росією українських землях, оскільки це повністю суперечить державним і національним інтересам країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович, пише місцеве видання "Политика".

Він зазначив, що "референдуми", які проводяться на окупованих українських територіях, суперечать Статуту ООН і загальновизнаним принципам і нормам міжнародного публічного права. Тож Сербія не може погодитися з їхніми результатами.

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"З одного боку, наша принципова відданість принципам і нормам міжнародного публічного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй, а з іншого боку, це повністю суперечило б нашим державним і національним інтересам, повністю суперечило б нашій політиці збереження територіальної цілісності та суверенітету та відданість принципу непорушності кордонів", - сказав Селакович.

"Референдуми" на захоплених Росією територіях України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти запланували 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

У зв'язку з низьким відсотком відвідування "виборчих дільниць" працівники "виборчих комісій" у супроводі озброєних окупантів збирають підписи місцевих жителів безпосередньо в місцях їхнього проживання.

У Маріуполі окупанти відправляли "мобільні бригади" для проведення "голосування" в рамках псевдореферендуму просто на робочих місцях жителів міста.

Міжнародна спільнота засудила наміри російських окупантів. Зокрема, країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що запровадять санкції проти РФ за організацію псевдореферендумів на тимчасово окупованій території України.

Президент США Джо Байден також пообіцяв запровадити серйозні економічні санкції проти Росії у відповідь на проведення окупантами так званих "референдумів".

24 вересня у Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через псевдореферендуми. В МЗС України наголошують, що РФ треба притягнути до відповідальності за спроби змінити міжнародно визнані кордони України.

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