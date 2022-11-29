Глава Сербії Олександр Вучич закликав сторони "знайти рішення" для припинення війни.

Президент Сербії Олександр Вучич прокоментував війну між Україною і Росією і заявив, що "конфлікт закінчиться не скоро".

"Я не розумію, що говорять експерти, всі використовують все, що можуть: Путін використовує те, що у нього є, інші використовують те, що у них є. Я не виправдовую і не критикую. Коли вони подумали, що Україна перемагає, росіяни стали краще боротися. Це буде набагато довше, і я очікую, що наступна зима буде складнішою, ніж ця. Війна триватиме довгий час", - сказав президент Сербії в інтерв'ю телеканалу Pink.

Також Вучич заявив, що він "не росіянин, не українець і не американець, який у все це вплутується" і закликав сторони "знайти рішення".

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Позиція Сербії щодо війни України проти РФ

Сербія одна з небагатьох країн ЄС, яка відмовилася вводити санкції проти РФ через вторгнення в Україну.

У ЗМІ писали, що Європарламент може просити призупинити переговори щодо входження Сербії до Євросоюзу через таку позицію.

Уряд Німеччини закликав президента Сербії Олександра Вучича зробити вибір: вступити в ЄС або зближуватися з Росією.

У Сербії можуть дозволити мовлення Russia Today: в ефірах цього каналу регулярно виправдовується агресія проти України і звучать заклики до геноциду українців.