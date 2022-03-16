Авіакомпанія Air Serbia під тиском громадської думки підтримала всесвітні санкції та скасувала рейси до Росії через її військові дії в Україні.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
"Кількома днями раніше президент Сербії заявляв, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо Росії та тиску з боку Європейського співтовариства вдвічі скоротить кількість рейсів у РФ - з 15 до 7 на тиждень", - йдеться в повідомленні.
Проте, поки країни ЄС закривали своє небо для російських авіакомпаній, а європейські перевізники перестали літати в Росію, Air Serbia в умовах відсутності конкуренції вирішила багаторазово збільшити пропозицію рейсів до Росії.
Дана поведінка сербів була зустрінута хвилею критики. Компанію Air Serbia звинуватили в проведенні несправедливої політики збагачення на тлі страждань мільйонів українських громадян.
"Сербія - єдина в Європі, у якій відкрите небо стосовно Росії. Заробляти гроші на крові - це не те, що гідно країни - кандидата в ЄС", - цитує ЦТС слова заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.
Зазначається, що станом на зараз на сайті сербського перевізника неможливо придбати квиток на зазначеному напрямку.
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- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
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