Переговори про входження в країни в блок продовжаться, коли вона приєднається до санкцій проти Росії.

Європарламент планує попросити призупинити переговори про входження Сербії в Європейський Союз. Причиною стало те, що Белград не приєднався до санкцій блоку проти Росії.

Відповідна інформація надійшла від видання Euractiv.

На цьому тижні група соціал-демократів в Європейському парламенті написала в Twitter: "ЄС не може продовжувати переговори про вступ з Сербією, якщо вона не приєднається до санкцій ЄС проти Росії. Це те, що ми скажемо в майбутньому звіті парламенту про розширення".

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Риторика депутатів продовжує тезу з минулої доповіді, оприлюдненої в червні поточного року. У документі підкреслювалася необхідність "визначати пріоритетність узгодження країн, що вступають в ЄС, із загальною зовнішньою політикою і політикою безпеки ЄС і продовжувати переговори про вступ Сербії тільки в тому випадку, якщо країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії".

Минулого тижня в рамках Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку Сербія і РФ підписали угоду про координацію зовнішньої політики. Доповідач Європарламенту зі звіту про розширення ЄС, хорватський депутат від соціал-демократів Тоніно Пікула прокоментував такий крок Белграда: "Це дуже розчаровує в країні, яка прагне вступити в ЄС".

Сербія почала бесіди про вступ до країн-членів Євросоюзу в 2014 році. Однак процес просувається повільно: країна відкрила 18 з 35 розділів переговорів і виконала лише два.

Відносини Сербії і Росії

Белград не приєднувався до санкцій проти РФ через її вторгнення в суверенну Україну. Наша країна також не отримала ніякої допомоги від європейської держави.

В ЄС неодноразово попереджали Сербію, що вона повинна приєднатися до санкцій, якщо хоче вступити в блок. Але за словами президента країни Олександра Вучича, Белград не піде на такий крок, незважаючи на шкоду для економіки через відмову.

Сербія продовжує закуповувати газ у Росії за вигідними цінами. Але за даними ЗМІ, Країна відмовилася розміщувати на своїй території військову базу РФ. А ще вона публічно відмовилася визнавати псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

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