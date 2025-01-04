Технологічно між сторонами невелика різниця – кожна миттєво копіює іншу.

На війні в Україні від самого початку активно використовувались міномети та артилерія. Водночас дрони, за словами Семюеля Бендетта, експерта з безпілотників з Центру військово-морського аналізу, еволюціонували від новинки 2022 року до зброї на вибір у 2023 році, щоб контролювати весь тактичний простір.

Як пише The Guardian, використовується як тактика поодиноких ударів, так і цілі "обстріли", коли скиди можуть тривати годинами й зупиняти піхотні штурми.

Хоча ресурс батареї обмежує час польоту, безпілотник-камікадзе FPV за гарної погоди може подолати 20 км. Однак оскільки головним є економія грошей, у пріоритеті залишаються безпілотники-бомбардувальники, які працюють у радіусі до 5 кілометрів та повертаються після атаки.

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Спочатку дрони в Україні були ініціативною громадянського суспільства, коли військові, їхні друзі та родичі збирали кошти та купували БПЛА для ЗСУ. Згодом, українці у тилу почали збирати дрони у своїх домівках та гаражах. Їх потім відправляли у бригадні майстерні для доопрацювання. Тепер же баланс змінюється.

Станом на грудень Міноборони України поставило військовим 1,1 млн дронів FPV та 100 тисяч більш складних апаратів. Росія надала окупаційним військам від 1,2 до 1,4 млн БПЛА. Таким чином зберігається паритет у цьому виді озброєння. Технологічно між сторонами невелика різниця – кожна миттєво копіює іншу.

Наразі дрони активно використовуються для протидії російським безпілотникам та навіть почали застосовуватись для полювання на вертольоти РФ. Влітку 2024 року було зафіксовано два успішних влучення.

Крім того, все частіше використовують штучний інтелект для пілотування та націлення. З'явились ще й наземні та морські дрони. Очікується, що якщо війна продовжиться, то масштаби виробництва та різноманіття безпілотників тільки зростатиме. При цьому створення перешкод завдяки РЕБам є енергоємним та його важко підтримувати. Сама ж радіоелектронна боротьба вимагає надсилання сильніших, руйнівних сигналів.

З огляду на те, що Дональд Трамп незабаром повернеться у Білий дім і може зупинити або зменшити підтримку США, властні технології стануть для України ще важливішими.

Дрони на війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні було створено Сили безпілотних систем. Командувачем цього роду військ є Герой України Вадим Сухаревський.

У 2024 році ключовою зброєю української оборони стали високошвидкісні, маневрені дрони, розміром із обідню тарілку. Вони стали ефективним засобом боротьби проти масованих наземних нападів Росії, пише The Wall Street Journal.

31 грудня 2024 року вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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