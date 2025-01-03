Роботи-вбивці: Україна автоматизує свої дрони технологіями ШІ, - WSJ

При цьому українські розробники не прагнуть створити "пташки", які будуть абсолютно автономними, не потребуючи керування оператором БПЛА.

У 2024 році ключовою зброєю української оборони стали високошвидкісні, маневрені дрони, розміром із обідню тарілку. Вони стали ефективним засобом боротьби проти масованих наземних нападів Росії, пише The Wall Street Journal.

У 2025 році на полі бою очікується поява роботів-вбивць, де комп’ютери все більше замінюють людей у польотах та наведенні на ціль. Така автоматизація здатна допомогти Україні ефективніше протидіяти значно більшому противнику, навіть за умови скорочення постачання зброї з боку західних партнерів.

Проте головний акцент залишається на збереженні контролю з боку людини. "Ми роками намагаємося створювати автономні автомобілі, але все ще маємо водіїв", — каже Андрій Звірко, директор зі стратегії компанії Sine.Engineering, яка займається розробкою технологій для дронів.

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Українські компанії впроваджують поступові інновації, спрямовані на полегшення керування дронами. Цей підхід дозволяє знизити рівень навичок, необхідних для оператора, одночасно підвищуючи ефективність. Аналогічний принцип давно використовується в інших галузях, таких як авіація, автомобілебудування та електронна комерція.

Україна застосовує десятирівневу систему поступового впровадження автоматизації дронів. Вже нині використовуються моделі, які можуть автономно наводитися на ціль за допомогою комп’ютерного зору. Макс Макарчук, керівник відділу ШІ платформи Brave1, каже:

"Ми рухаємося поступово, адаптуючи технології до масового виробництва лише після підтвердження їхньої практичної користі".

У 2024 році Україна виготовила понад мільйон малих дронів, які стали ключовим інструментом на фронті. Більшість із них — FPV-дрони, керовані операторами в окулярах, які передають відеосигнал. Такі апарати можуть доставляти вибухівку на відстань до 20 км і вражати ціль.

Проте головними перешкодами залишаються російські засоби радіоелектронної боротьби, які приглушують сигнали управління та перешкоджають наведенню дронів. Українські стартапи, як-от Sine, працюють над рішеннями цих проблем. Наприклад, компанія розробила модуль, який автоматично уникає перешкод, використовуючи багаточастотні канали зв’язку.

Інша розробка Sine — система навігації, яка дозволяє точно визначати місцезнаходження дронів навіть за відсутності GPS. Завдяки цьому пілоти можуть працювати в умовах активного радіоелектронного впливу.

Удосконалені технології, що впроваджуються Sine та іншими компаніями, сприяють зниженню рівня підготовки, необхідного для операторів дронів, а також підвищують ефективність бойових операцій. Водночас інтеграція самонавідних систем дозволяє одному оператору керувати одразу кількома дронами, що значно спрощує процес управління. Андрій Чулик, співзасновник Sine, каже:

"Все, що ми тут робимо, спрямоване на зниження кваліфікаційних вимог для користувачів".

Дрони у війні

Війна в Україні стала по-суті першою війною з настільки активним використанням безпілотників – від повітряних до наземних і навіть морських засобів. Україна знищувала ворожу піхоту, техніку та кораблі за допомогою таких систем.

В Україні навіть було створено Сили безпілотних систем. Командувачем цього роду військ є Герой України Вадим Сухаревський. Військовий увійшов в історію російсько-української війни як перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням було відкрито вогонь на ураження російських бойовиків під Словʼянськом у квітні 2014 року.

Українські виробники активно розвивають цю галузь. До прикладу, нещодавно повідомлялося про те, що в Україні завершили етап випробувань нових БПЛА оптоволоконним зв’язком. Вони здатні долати ворожі засоби РЕБ.

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