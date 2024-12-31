Вперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 - російський гелікоптер Мі-8 знищили військові Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
"31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - йдеться у повідомленні розвідників.
Зокрема, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8. Йдеться, що аналогічний ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Робота ГУР - останні новини
Як повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Запорізької області військові ГУР Міноборони та ОСУВ "Таврія" знищили штаб з окупантами. По об’єкту завдано ракетного удару. В результаті, штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.
Також у ГУР розповіли про знищення обладнання окупантів на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема було знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фєнікс", який використовують російські загарбники.