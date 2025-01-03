Там обіцяють, що в Сили оборони в 2025 році буде поставлено понад 30 тисяч таких дронів.

У 2024 році 60% кошти бюджету, які спрямовувалися на виробництво БпЛА, були виділені для закупівлі ударних дронів діп страйк (Deep Strike). Про це сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Міноборони активно інвестує в розробку та закупівлю новітніх ударних дронів, особливо Deep Strike - далекобійні дрони, які бють вглиб території ворога.

"Майже 60% від всього нашого бюджету в 2024 році, витрачених на БпЛА, спрямовано саме на діп страйки", - повідомив Кліменков.

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При цьому додав, що уже в 2025 році буде поставлено понад 30 тисяч таких дронів до українського війська.

"Діп страйками називаємо клас ударних дронів, які здатні працювати на дуже великій відстані - це сотні кілометрів. Такі дрони зберігають життя наших військових і дозволяють оперативно реагувати на зміни на фронті. І саме тому ми активно інвестуємо в діп страйки. Це суттєво розвиває нашу українську промисловість", - наголосив заступник міністра оборони .

Також повідомив, що у 2024 році Міноборони профінсувало закупівлю озброєння на суму понад 340 млрд гривень, з них 50% - це закупівля саме українського озброєння. За його словами, в Міноборони націлені на те, щоб в 2025 році ця частка вітчизняного озброєння зростала, бо, розвиваючи власну виробництво, простіше залучати міжнародні інвестиції в оборонну промисловість. Кліменков наголосив:

"В 2024 році розпочали активне співробітництво з урядом Данії, який напряму фінансує закупівлю озброєння для ЗСУ саме в українських зброярів. І так виникла "данська модель", завдяки якій було отримано 170 млн євро на виробництво, зокрема, діп страйків, артилерії. В 2025 році ми очікуємо щонайменше 3 млрд євро міжнародного фінансування, яке буде спрямоване саме на українське виробництво".

Удари по території РФ - деталі

Як повідомляв УНІАН, у липні 2024 року Україна нанесла удари дронами, так звані діп страйки в глибину Росії. Військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що, зокрема, є інформація про те, що протягом останніх двох тижнів були удари по 5 російських аеродромах.

Експерт, коментуючи удари по Воронежу та околицях, зазначив, що йдеться про велику тилову базу забезпечення російських військ, які ведуть бойові дії на Харківщині, Луганщині та в інших регіонах. Він сказав, що через Воронеж проходить велика кількість логістики, військових вантажів ворога, тому він буде під прицілом українських дронів, а в перспективі і ракет, постійно.

За його словами, були також удари по 5 російських аеродромах - Морозовськ, Липецьк, Саваслейка, Борисоглібськ і Балтимор, які виконують різні завдання, але всі задіяні для війни проти України. Він підкреслив, що туди долітають дрони і дають "потужний результат".

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