За словами аналітиків, ціллю могла бути сама столиця, без вибору конкретного об'єкта.

Російські війська 20 грудня атакували Київ балістичними ракетами з ОТРК "Искандер" та/або північнокорейськими KN-23. Тоді ж ворог піднімав у повітря МіГ-31К, які є носіями Х-47 "Кинжал", але вони не здійснили пуски.

Аналітики Defence Express припускають, що, враховуючи точність KN-23, ціллю цілком могла бути сама столиця, без вибору конкретного об'єкта. Оскільки удар був здійснений після погроз правителя РФ Володимира Путіна та різкої реакції на них президента України Володимира Зеленського, у когось могло виникнути питання, чи був удар плановий, чи все ж "капризом" Кремля.

За словами експертів, ворог знає про наявність ППО у Києві. 16 травня 2023 року окупанти здійснили найбільшу цілеспрямовану атаку з метою знищити американську ЗРК Patriot. Для цього полювання ворог застосував 16 балістичних ракет від ОТРК "Искандер", Х-47 "Кинжал" та з ЗРК С-400, а також крилаті ракети та дрони. Однак після відбиття цієї атаки РФ почала використовувати балістику для ударів по Києву лише під час комбінованих масованих атак.

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Ракетний обстріл 20 грудня вівся з використанням лише балістичних та аеробалістичних ракет - без крилатих та БПЛА. Як зазначає Defence Express, підготовка крилатих ракет до використання потребує багато часу. Спочатку стратегічні бомбардувальники переміщуються для заряджання по авіабазах. Потім програмуються ракети й підвішуються на носії. "Калібри" морського базування також не відрізняється швидкістю.

Крім того, акцентують аналітики, якби удар був заздалегідь запланованим, то найімовірніше, був би комбінованим. Наприклад, як атака 13 грудня, коли противник застосував рекордні 287 ракет та дронів.

Однак, хоча підготовка балістики й займає менше часу, "далеко не факт, що ворог здатний його підготувати за приблизно 8 годин". Також Міноборони РФ стверджувало, що остання атака була начебто відповіддю на удар по виробництву твердого ракетного палива "Комбинат Каменский" у Ростовській області, який атакували ракетами ATACMS та Storm Shadow 18 грудня.

У зв'язку з цим експерти вважають, що хоча атака й була не плановою, а "капризом" Путіна. Вона все ж була ударом у відповідь на атаку ракетами, а не слова Зеленського у бік російського диктатора.

Ракетна атака 20 грудня та що передувало

Днями Путін заявив, що ніхто не може збити "Орєшнік" і запропонував це "перевірити в Києві".

Пізніше Зеленський у соцмережі Х відреагував на заяву Путіна про ймовірну "високотехнологічну дуель" російського "Орешника" з західними ППО: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо*об", - написав президент України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 грудня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження у кількох районах столиці.

Близько 7.00 Росія продовжила ракетний терор, вдаривши по Києву 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей.

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