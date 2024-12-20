Медведєв назвав президента України "бандерівською мерзотою" і "простроченою наркоманською гнидою".

Заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв був глибоко вражений останніми заявами президента України Володимира Зеленського стосовно російського диктатора Володимир Путіна. У своєму Телеграм-каналі політик залишив гнівний пост, у якому, зокрема, "перефразував" письменника Михайла Булгакова.

"Наймерзенніша бандерівська мерзота вирішила показати свою крутість у публічних образах. І, смію вас запевнити, не тому, що нерви здали після слів глави Росії про дуель "Орешника" у Києві із західною ППО", - написав Медведєв.

На його думку, президент великої країни має бути гранично ввічливим та коректним, що під час прямої лінії "блискуче продемонстрував Володимир Путін, який випромінював впевненість та спокій".

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"Ні. Образи - середній палець (або, стосовно даного персонажа, його музичний "орган" для гри на фортепіанах), який прострочена наркоманська гнида показала… Трампу. Типу, ось тобі, жодних переговорів із Росією, бо за таких відносин вони неможливі. Далі будеш гроші давати і зброю", - обурився заступник голови РНБ РФ.

Цікаво, що при цьому Медведєв також "перефразував" вислів свого керівника:

"Президент учора сказав, що переговори з цією твариною можливі лише у разі її легального повернення на пост глави держави. Недоносок розуміє, що це неможливо, і ставить на війну".

Останні заяви Зеленського про Путіна

Напередодні президент України Володимир Зеленський відреагував на ультиматуми Путіна щодо так званих "стамбульських угод". За словами глави держави, Україна нічого не підписувала і жодних угод не існувало, а Путін - "головний нацист сьогодні на планеті", "просто старий фантазер", який "живе в іншому світі, у своєму акваріумі".

Пізніше Зеленський у соцмережі Х відреагував на заяву Путіна про ймовірну "високотехнологічну дуель" російського "Орешника" з західними ППО: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо*об", - написав президент України.

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