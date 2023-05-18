Також знищено або пошкоджено 24 одиниці озброєння та російської військової техніки.

Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів і більше роти особового складу російських загарбників на Таврійському напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1038 вогневих завдань", - відзначив Тарнавський. Зокрема, йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 24 одиниці озброєння та військової техніки противника", - зазначив бригадний генерал.

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Зокрема, це два танки, два безпілотні літальні апарати "Ланцет-3 ", радіолокаційна станція "Радескан-ИКП-М", гармата МТ-12 "Рапіра", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", реактивна система залпового вогню 9К58 "Смерч", 2 МТЛБ.

Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Останні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за минулу добу "мінуснули" ще понад 500 російських окупантів. Загалом втрати ворога в Україні перетнули знакову риску в 200 тисяч.

Крім того. українська авіація Сил за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Було знищено два БпЛа. а також склади, нафтобази та ППО ворога.

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