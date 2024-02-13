Очільник ГУР особисто вів переговори з окупантами.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто бере участь в операціях своїх підлеглих. Одного разу він вів перемовини з окупантами, після яких 19 загарбників здалися у полон.

Про цей випадок розповів розвідник Тимур, командир підрозділу "Тимура" в інтерв'ю "УП". За словами воїна, це була спільна операція з іншими спецпідрозділами. Участь у ній Буданов брав особисто.

"Росіяни вийшли на зв'язок, бо взяли нашого хлопця, і почали диктувати умови наших подальших дій. Командир (Буданов – УНІАН) взяв рацію, представився, хто він. Думаю, це теж на них вплинуло. І спокійно пояснив, що саме ми будемо казати, як все відбуватиметься далі і з якою швидкістю буде відбуватися їхня здача в полон. У них тоді була така ситуація, що їм справді було краще здатися", - зазначив Тимур.

Буданов на фронті

У цьому ж інтерв'ю розвідник Тимур заявив, що Кирило Буданов бере участь в операціях на землі і на воді.

"Для нас – це максимальний стрес. Ми дуже стараємося обходити фізичну присутність Кирила Олексійовича, щоб він не приїжджав у квадрат, де ми знаходимося. Тому що це дуже високий ризик. Але у нас командир бойовий, і йому хочеться бути поруч на наших операціях", - зазначив він.

Предстаник ГУР Андрій Юсов пояснив публічність очільника ГУР МОУ Кирила Буданов та розповів про причини його участі у спецопераціях.

На запитання щодо того, що чому Буданов бере особисту участь у військових спецопераціях, що дехто вважає легковажним, Юсов наголосив, що Буданов "може це робити".

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