Удар безпілотником був завданий по розташуванню ворога на Сході нашої держави.

Українські захисники одним ударним безпілотником знищили вночі російського озброєння на мільйони доларів.

Як повідомив СтратКом ЗСУ, удар був завданий по розташуванню російських загарбників на одному з найгарячіших напрямків.

"На Бахмутському напрямку бійці підрозділу CODE 9.2. за ніч ударним безпілотником уразили російської техніки на мільйони доларів. Одним ударним дроном знищили: самохідну артилерійську установку; протитанкову гармату "Рапіра"; польовий склад з боєприпасами", - мовиться у повідомленні.

Війна в Україні - нищення ворога

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні втрати російських окупантів в особовому складі перевищили 270 тисяч солдат. Лише за останню добу оборонці України ліквідували 590 загарбників. Окрім цього, зростають втрати противника у військовій техніці.

Як повідомлялось, минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області.

Також відомо, що минулої ночі до окупованого Севастополя завітала "бавовна" і завдала значної шкоди важливому військовому об'єкту загарбників. Як повідомило міністерство оборони Росії, в ході нічної атаки в Севастополі було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе. Також морськими дронами були атаковані російські кораблі в морі. За версією окупантів, ЗСУ завдали удару відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома "безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту в морі.

Згодом командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук подякував підпорядкованим підрозділам "за чудову бойову роботу" вночі в Севатополі.

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