Українські захисники одним ударним безпілотником знищили вночі російського озброєння на мільйони доларів.
Як повідомив СтратКом ЗСУ, удар був завданий по розташуванню російських загарбників на одному з найгарячіших напрямків.
"На Бахмутському напрямку бійці підрозділу CODE 9.2. за ніч ударним безпілотником уразили російської техніки на мільйони доларів. Одним ударним дроном знищили: самохідну артилерійську установку; протитанкову гармату "Рапіра"; польовий склад з боєприпасами", - мовиться у повідомленні.
Війна в Україні - нищення ворога
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні втрати російських окупантів в особовому складі перевищили 270 тисяч солдат. Лише за останню добу оборонці України ліквідували 590 загарбників. Окрім цього, зростають втрати противника у військовій техніці.
Як повідомлялось, минулої доби російські загарбники зазнали значних втрат в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області.
Також відомо, що минулої ночі до окупованого Севастополя завітала "бавовна" і завдала значної шкоди важливому військовому об'єкту загарбників. Як повідомило міністерство оборони Росії, в ході нічної атаки в Севастополі було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе. Також морськими дронами були атаковані російські кораблі в морі. За версією окупантів, ЗСУ завдали удару відразу десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу і трьома "безекіпажними катерами" по кораблях Чорноморського флоту в морі.
Згодом командувач Повітряних Сил Збройних Сил України Микола Олещук подякував підпорядкованим підрозділам "за чудову бойову роботу" вночі в Севатополі.