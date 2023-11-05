Місто атаковано ракетами та ударними дронами.

В Одесі через удар, який російська армія ввечері завдала по місту, пошкоджена інфраструктура. Ввечері 5 листопада на півдні було оголошено повітряну тривогу. У Силах оборони півдня України повідомили про активність ворожої тактичної авіації та попередили про ракетну небезпеку. Незабаром жителі різних районів Одеси почули гучні вибухи.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер призвав населення залишатися в укриттях. Через деякий час військові повідомили про атаку ворожих ударних БпЛА.

Згодом у комунальному підприємстві "Одесміськелектротранс" заявили, що через пошкодження інфраструктури з 6 листопада змінюється рух трамваїв.

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"Рух трамвайного маршруту №7 буде організовано за зміненою схемою: від вул. Паустовського до вул. Чорноморського козацтва та від 16-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі. Трамвайний маршрут №12 курсуватиме за маршрутом: Слобідський ринок – Херсонський сквер. Трамвайний маршрут №15 курсуватиме між Слобідським ринком та Олексіївською площею", - йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах люди повідомили, що на одній з вулиць у середмісті утворилася величезна вирва. Також люди повідомили про пошкоджені житлові будинки.

Потім стало відомо, що у місті є постраждалі. За даними Кіпера, пʼятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення.

"Всі госпіталізовані, наші медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив посадовець.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Труханов.

Атаки РФ на Україну - деталі

Вдень 5 листопада російська армія завдала ракетного удару по півдню України з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря. Зокрема загарбники спрямували протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині та керовану Х-59 - по Дніпропетровщині. За даними військових, на Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники підприємства. Також вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам. Над Криворіжжям силами протиповітряної оборони ракету вдалося знищено.

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