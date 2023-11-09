На Одещині чоловік у військовій формі підірвав гранату в салоні автомобіля, який підібрав його на трасі, поранено людину.
Як повідомили у прес-службі регіонального главку Національної поліції, подія сталася сьогодні, 9 листопада. Зловмисника затримано.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля підібрав на трасі чоловіка у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у керманича та його пасажира гроші. Водночас він дістав гранату та висмикнув чеку, після чого стався вибух, внаслідок якого поранення отримав пасажир автомобіля. Зловмисник з місця події втік.
Для його затримання правоохоронці впроваджували спеціальну поліцейську операцію "Сирена". Зараз з ним працюють слідчі. Встановлюються повні обставини події.
У соціальних мережах місцеві жителі пишуть, що подія сталася у населеному пункті Сергіївка Білгород-Дністровського району нібито під час сварки у мікроавтобусі через оплату за проїзд.
Загибель помічника Залужного внаслідок вибуху гранати під Києвом
Ввечері 6 листопада у селі Чайки на Київщині через вибух гранати загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков, а його 13 річний син був тяжко поранений.
Трагедія сталася у день народження Частякова. Згодом стало відомо, що граната була подарунком від офіцера з апарату головнокомандувача ЗСУ. Йому повідомлено про підозру.
За даними слідства, офіцер отримав без відповідного дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Це й був подарунок Частякову з нагоди дня народження.