Андрій Юсов зазначив, що росіяни закидають позиції ЗСУ своїми тілами.

Російські окупанти продовжують спроби піти в наступ та закидують своїми тілами позиції українських захисників. Бійці ЗСУ воюють умінням, а не чисельністю, як окупанти

"Ситуація дуже складна: ворог продовжує наступати. Тому насправді втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії. На жаль, є втрати і у нас. Але майстерність і мотивація українських бійців, плюс техніка і озброєння, як наші вітчизняні, так і допомога від наших партнерів - це те, що врешті - решт переламає хід наступальних дій (Росії - УНІАН)", - заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

При цьому він попередив, що наступні два місяці на фронті будуть важкими.

Відео дня

"І лютий, і березень — це будуть дуже активні дії. Насправді, враховуючи стан військ і техніки, які є у окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається", - зазначив розвідник.

Новий наступ Росії - що відомо

У середині грудня 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни готують 200 тисяч солдатів для війни проти України.

14 січня 2023 року західні ЗМІ писали, що Кремль готується оголосити нову хвилю мобілізації, щоб зібрати для війни до 500 тисяч осіб.

Пізніше представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький попередив, що великий новий наступ росіян заплановано на весну і початок літа.

31 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти найближчим часом завершать навчання мобілізованих, ймовірно, їх відправлять в Луганську область.

Вас також можуть зацікавити новини: