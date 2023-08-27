В Інституті пояснили, що в останні тижні російські війська проводили локальні наступальні операції на північний схід від Куп'янська.

Російські війська продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ- Сватове-Кремінна, але не домоглися будь-яких підтверджених успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що російські воєнкори заявили, нібито їх війська просунулися в районі Синьківки в 9 км на північний схід від Куп'янська і в напрямку Петропавлівки в 6 км на схід від Куп'янська, проте в ISW не виявили візуального підтвердження цих тверджень.

Експерти також вказали, що британська розвідка прогнозує, що російські війська можуть почати наступ оперативного рівня на Куп'янському і Лиманському напрямках в найближчі два місяці, але ISW оцінює, що така наступальна операція залишається малоймовірною.

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В Інституті пояснили, що в останні тижні російські війська проводили локальні наступальні операції на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового, але немає ніяких ознак того, що росіяни накопичують живу силу і техніку, необхідні для перетворення таких локалізованих наступальних операцій на цій ділянці фронту в оперативні наступальні зусилля.

Аналітики Інституту висловили переконання, що відновлення локалізованих російських наступальних операцій в районі Куп'янська спрямоване на те, щоб відвернути українські сили від більш важливих ділянок фронту, і "малоймовірно, що вони забезпечать великі територіальні завоювання".

"Російські війська протягом декількох місяців концентрували сили на цій ділянці фронту, перш ніж почати безуспішний оперативний наступ взимку-навесні 2023 року, і ISW не помітив ніяких подібних приготувань в цьому районі. Російські війська навряд чи зможуть перехопити оперативну ініціативу в найближчі два місяці", - підкреслили експерти.

Крім того, у звіті йдеться, що тривають бої в районі Бахмута. Аналітики відзначили, що російські джерела стверджували, що їхні війська захопили позиції біля Кліщівки, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

При цьому українські війська провели наступальні операції в районі Бахмута і просунулися. Геолоковані кадри показують, що українські війська просунулися далі в Кліщіївку.

Ситуація в районі Куп'янська

У цьому районі постійно проходять запеклі бої. За даними Генштабу, окупанти хочуть перехопити ініціативу на Куп'янському напрямку, тому на цьому відрізку фронту вони дуже активні.

10 серпня на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголосили про початок обов'язкової евакуації населення. Йдеться про населені пункти, наближені до зони бойових дій.

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