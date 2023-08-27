Серед загиблих одна молода жінка і чоловік 70 років.

За добу російські окупанти з артилерії та мінометів обстрілювали населені пункти Куп'янського району.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

"Під час ворожого обстрілу з САУ 2С7 "Піон" села Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. На жаль, загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка", - повідомив деталі Синєгубов.

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Також голова ОВА зазначив, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в Харківській області

Ворог постійно обстрілює Харківську область. Найбільше дістається Куп’янському району. Так, 20 серпня внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп'янська постраждали 11 цивільних. Тоді семеро людей перебували у важкому стані, троє - у середньому. одній людині надали медичну допомогу на місці. Також були знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення "Нової пошти", виникли пожежі.

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