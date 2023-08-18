Евакуація пов’язана із збільшенням території ведення активних бойових дій, пояснили в ОВА.

Активно триває евакуація з Куп’янського району Харківщини, розпочата раніше цього місяця. Ворог не тільки активно обстрілює населені пункти району, а й розповсюджує фейки, аби завадити порятунку людей, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Ворог застосовує ІПСО і розповсюджує неправдиву інформацію, що при евакуації людей довозять лише до вокзалів і там залишають зі своєю бідою", - повідомив Синєгубов.

Голова ОВА наголосив, що тим, хто виїхав, допомагають волонтерські організації, міжнародні партнери – пропонують все необхідне для проживання. Людям з інвалідністю надається супровід.

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Синєгубов також зазначив, що людей евакуюють не через те, що Сили оборони відійшли з позицій. Це відбувається тому, що збільшилася територія ведення активних бойових дій.

"Ворог з мінометів, танків, керованими авіабомбами, дронами обстрілює мирне цивільне населення. Б’є по цивільних будинках. Вчора загинула жінка під час обстрілу Куп’янська", – додав він.

Внаслідок ударів ворога численні будівлі в Куп'янську зруйновані – місця торгівлі, будівля краєзнавчого музею, міськради, міськвиконкому, житлові будинки тощо. Значні руйнування фіксують в Заоскіллі та інших населених пунктах Куп'янського району.

Попри це, як визнав Синєгубов, люди виїжджають неохоче. Голова ОВА наголошує, що це – необхідність, щоб зберегти життя.

"16 населених пунктів були під обстрілами вдень. А Козачу Лопань Харківського району ворог обстріляв з танку, прямою наводкою влучив в будинок. На щастя, з цього житлового будинку люди вже виїхали і це врятувало їм життя", – додав він.

Ситуація в Куп'янську та населених пунктах поруч - це треба знати

9 серпня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російські окупанти хочуть перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку. Він зауважив, що ворог на цьому відтинку фронту "дуже активний".

10 серпня на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголошено про початок обов'язкової евакуації населення. Йдеться про населені пункти, наближені до зони бойових дій: Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.

За даними Департаменту цивільного захисту ХОВА, також триває обов’язкова евакуація дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками з 10 населених пунктів Вовчанської територіальної громади Чугуївського району.

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