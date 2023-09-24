Російські війська відновили наступальні операції на лінії Донецьк-Авдіївка, але не просунулися.

Українські сили поки не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики допустили, що окупанти все ще контролюють сегменти довгої лінії траншей бойових позицій між Роботіним і Вербовим, особливо поблизу тактичної височини на півдні.

У звіті йдеться, що російські війська встановили бойові позиції майже в кожній смузі дерев, через які повільно і систематично пробивається українська піхота.

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"У російських військ є більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого є більше протитранспортних траншей і бойових позицій. Однак незрозуміло, наскільки ці позиції укомплектовані живою силою. ISW вважає, що російські збройні сили не мають достатніх сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону", - висловили думку ананлітики. Вони додали, що таким чином ЗСУ отримають можливість діяти через російські польові укріплення швидше, якщо вони не будуть належним чином укомплектовані.

Крім того, в ISW зазначили, що ЗСУ поглиблюють проникнення в Запорізьку область і атакують Новопрокопівку в 1,5 км на південь від Роботиного.

Також в Інституті зазначили, що заява начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова підтвердила недавню оцінку ISW про те, що українські контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута закріпили там значну частину російської бойової потужності, яка в іншому випадку була б доступна для посилення російської оборони на півдні, або для спроби змусити українські війська передислокуватися для захисту від атак росіян в районі Куп'янська.

Аналітики відзначили, що українські війська продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута. При цьому в ISW заявили, що спостерігали, як елементи 11-ї бригади ВДВ перекидалися в Бахмут і брали участь у бойових діях, починаючи з червня і липня. Однак, ці елементи почали наступ без належної артилерійської підтримки і, що російські збройні сили не змогли ввести додаткові резерви для посилення наступу бригади, що призвело до загибелі великої кількості росіян.

Крім того, російські війська відновили наступальні операції на лінії Донецьк-Авдіївка, але не просунулися. За деякими даними, окупанти намагалися атакувати Мар'їнку і відновили наступ на підступах до Красногорівки.

Також у звіті наводяться слова колишнього голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая про те, що російські війська в Луганській області скоротили інтенсивність артилерійського вогню, оскільки там проводиться ротація особового складу.

Війна в Україні: новини

Сили оборони відбили атаки російських загарбників на чотирьох напрямках, витісняють ворога в районі Вербового. "Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні Генштабу. Там додали, що за добу відбулося понад 20 бойових зіткнень.

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